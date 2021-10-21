Хроника коронавируса на 21 октября: заболели более 242 млн человек с начала пандемии
По состоянию на четверг, 21 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 242,7 млн человек. За минувший день выявили 450 432 новых инфицированных, умерли еще 7472. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 220 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (79 тыс.), Великобритании (49 тыс.) и России (34 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 635 170 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 633 пациента умерли, а 2 325 997 человек выздоровели.
С 00:00 23 октября в Сумской области начнут действовать ограничения "красной" зоны карантина. Главе ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих противоэпидемических мероприятий.
Правительство Украины пока не планирует вводить полный локдаун в стране. Действие адаптивного карантина будет продолжаться.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что после окончания локдауна в стране (15 ноября), могут ввести более строгие ограничения для тех, кто не привит. Одной из таких мер может стать обязательная вакцинация для всех, кто старше 50 лет.
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что больницы Украины переполнены пациентами с коронавирусной болезнью, а политики, которые говорят, что это не так – врут. Единственный вариант победить болезнь – вакцинироваться.
Власти Львова приняли решение ужесточить требования к посетителям кафе и ресторанов – нужно будет иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Правило начнет действовать уже с 1 ноября.
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