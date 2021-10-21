В США одобрили использование бустерных доз Moderna и Johnson & Johnson: кому будут делать прививки

В США одобрили использование третьей дозы (бустерной) вакцины от COVID-19 препаратами Moderna и Johnson & Johnson. Граждане Штатов сами могут выбрать вакцину, вне зависимости от того, как препарат им вводился в первый раз.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ведомство отмечает, что бустерная доза должна обеспечить дополнительную защиту от штамма коронавируса Дельта.

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Вакцину COVID-19 можно будет применять минимум через 6 месяцев после завершения первичной вакцинации. Препарат получат люди:

от 65 лет и старше

от 18 до 64 лет с высоким риском тяжелой формы COVID-19

от 18 до 64 лет с частым контактом с вирусом в медицинских учреждениях или на работе

Вакцину Johnson & Johnson можно будет применять минимум через 2 месяца после завершения вакцинации лицам в возрасте 18 лет и старше.

Добавим, что после использовании препарата Spikevax производства компании Moderna для вакцинации от коронавируса у подростков могут возникать редкие побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы. По этой причине в Дании, Швеции и Норвегии не будут использовать его для людей, родившихся в 1991 году и позже.

Ранее в США заявили, что американская вакцина Moderna может вызывать восемь распространенных побочных эффектов. На это указали ученые Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. По их словам, побочка, как правило, затрагивают одного из 10 вакцинированных.

Ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская четко объяснила основное отличие вакцин Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca и Moderna, которыми делают прививки украинцам.

По ее убеждению, естественный иммунитет к COVID-19 после выздоровления дает лучшую защиту, чем вакцинация. Специалист сослалась на исследования израильских ученых.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди старше 65 лет, которые вакцинировались против коронавируса препаратами Pfizer&BioNTech и Moderna, имеют лучшую защиту от повторного инфицирования. В частности, в отличие от тех пожилых, которые переболели и обладают естественным иммунитетом к COVID-19.