В Британии заявили, что вакцина Moderna может вызвать восемь побочных эффектов

Американская вакцина против коронавируса Moderna вызывает восемь распространенных побочных эффектов, включая головные боли и усталость. Они обычно проходят в течение нескольких дней, хотя и не все вакцинированные испытывают какие-либо симптомы.

На такой факт указали специалисты из британского Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Оно одобрило этот препарат для иммунизации в Британии подростков, сообщает Express.

Отмечается, что Moderna стала третьей вакциной, одобренной в стране для иммунизации граждан против COVID-19. В частности, после Pfizer и AstraZeneca.

При этом британские медики указали на ряд побочных эффектов, с которыми человек может столкнуться после прививки. Они, как правило, затрагивают одного из 10 вакцинированных.

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8 основных "побочек" Moderna:

отек в месте на руке, куда была сделана инъекция;

головные боли;

тошнота и рвота;

мышечные боли;

боль в месте инъекции;

усталость;

озноб;

лихорадка.

Медики подчеркнули, что такие симптомы возникают не у всех, а проходят за несколько дней. Уменьшить дискомфорт при них помогают обычные обезболивающие.

Если же "побочки" не проходят и человек отмечает ухудшение самочувствия, советуют обратиться к врачу. Медицинская помощь необходима и в случае, когда после вакцинации появляются признаки аллергической реакции.

"Чувство обморока, изменения сердцебиения, хрипы или затрудненное дыхание следует лечить немедленно. Другие общие симптомы аллергической реакции – отек губ, крапивница, рвота или постоянная боль в животе", – напомнили специалисты.

Препарат Moderna принадлежит к новому типу РНК-вакцин, то есть представляет собой не раствор ослабленных вирусов и не их белки, а чистый генетический материал возбудителя – его РНК. Эффективность защиты от COVID-19, которая обеспечивается через две недели после первой дозы, составляет около 92%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США действие вакцины Moderna протестировали на подростках. Компания-производитель исследовала препарат вместе с медиками, результаты показали, что он полностью эффективный и безопасный для детей 12-17 лет.