В Британии заявили, что вакцина Moderna может вызвать восемь побочных эффектов
Американская вакцина против коронавируса Moderna вызывает восемь распространенных побочных эффектов, включая головные боли и усталость. Они обычно проходят в течение нескольких дней, хотя и не все вакцинированные испытывают какие-либо симптомы.
На такой факт указали специалисты из британского Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Оно одобрило этот препарат для иммунизации в Британии подростков, сообщает Express.
Отмечается, что Moderna стала третьей вакциной, одобренной в стране для иммунизации граждан против COVID-19. В частности, после Pfizer и AstraZeneca.
При этом британские медики указали на ряд побочных эффектов, с которыми человек может столкнуться после прививки. Они, как правило, затрагивают одного из 10 вакцинированных.
8 основных "побочек" Moderna:
отек в месте на руке, куда была сделана инъекция;
головные боли;
тошнота и рвота;
мышечные боли;
боль в месте инъекции;
усталость;
озноб;
лихорадка.
Медики подчеркнули, что такие симптомы возникают не у всех, а проходят за несколько дней. Уменьшить дискомфорт при них помогают обычные обезболивающие.
Если же "побочки" не проходят и человек отмечает ухудшение самочувствия, советуют обратиться к врачу. Медицинская помощь необходима и в случае, когда после вакцинации появляются признаки аллергической реакции.
"Чувство обморока, изменения сердцебиения, хрипы или затрудненное дыхание следует лечить немедленно. Другие общие симптомы аллергической реакции – отек губ, крапивница, рвота или постоянная боль в животе", – напомнили специалисты.
Препарат Moderna принадлежит к новому типу РНК-вакцин, то есть представляет собой не раствор ослабленных вирусов и не их белки, а чистый генетический материал возбудителя – его РНК. Эффективность защиты от COVID-19, которая обеспечивается через две недели после первой дозы, составляет около 92%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США действие вакцины Moderna протестировали на подростках. Компания-производитель исследовала препарат вместе с медиками, результаты показали, что он полностью эффективный и безопасный для детей 12-17 лет.
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