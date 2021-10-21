В октябре COVID-19 обогнал рак среди причин смертности украинцев и вышел на второе место
По предварительным средним подсчетам, коронавирусная болезнь в октябре 2021 года, вышла на второе место среди причин смертности украинцев. В этом контексте COVID-19 обогнал рак.
Как пишет издание Forbes, в среднем рак ежедневно уносит жизни примерно двухсот украинцев, однако начиная с 6 октября от коронавируса каждый день умирают больше людей. Так, 21 октября, был установлен максимум по смертям от COVID-19 с начала пандемии – 546 человек.
При этом за последние семь дней доля смертей от коронавируса достигла 17,5%, подсчитало издание. Как уточняют журналисты, данные являются неточными – такой показатель установили на основе средних показателей смертности по другим причинам.
Ежедневно от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем умирало 1136 украинцев, от осложнений коронавируса – 351, а от раковых заболеваний – 203.
Напомним: в Государственной службе статистике накануне подсчитали, что в январе-августе 2021 года, коронавирус занял третье место среди причин смерти украинцев. Всего за восемь месяцев умерли 439 430 человек.
Главной причиной были сердечно-сосудистые заболевания – 276 070 случаев, на втором месте оказалась онкология и новообразования – 49 448 смертей, а на третьем коронавирус – от COVID-19 умерли 370 77 украинцев (8,4% от общего количества смертей).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине за последние 11 месяцев в Госслужбе статистики насчитали почти 100 тысяч дополнительных смертей (99 819). Как заявил аналитик Евгений Истребин, больше половины дополнительных смертей пришлись на коронавирус.
В середине сентября этого года Украина вышла на первое место в Европе по количеству пациентов, госпитализированных с коронавирусом.
Главный санврач Игорь Кузин отметил, что к середине ноября в Украине ожидается пик коронавируса. Тогда как постепенное снижение заболеваемости прогнозируют не раньше конца этого и в первом квартале следующего года.
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