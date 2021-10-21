В Латвии от осложнений COVID-19 умер политик, выступавший против обязательной вакцинации

В Латвии от осложнений от коронавируса (COVID-19) умер бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс. Чиновник выступал против вакцинации.

Умершему было 59 лет. О смерти сообщает пресс-служба партии "Латвия на первом месте", сооснователем которой был Цимдарс.

Известно, что его партия была против введения жестких карантинных норм. Политсила предлагала вынести на референдум вопрос о введении обязательной вакцинации. Также у населения хотели узнать об их отношении к дистанционному обучению, ограничение оказания медуслуг и проведение спортивных мероприятий во время пандемии.

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Напомним, что в Латвии с 21 октября по 15 ноября ввели жесткий карантин – локдаун. В стране закроют магазины (кроме торгующих товарами первой необходимости), развлекательные заведения, школы (кроме младших классов).

Добавим, что ПЦР-тест на COVID-19, который президент Латвии Эгилс Левитс сдал в среду, 13 октября, показал положительный результат. При этом государственный лидер получил двойную дозу вакцин официальным препаратом.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский активист Хай Шаулян, публично выступавщий против вакцинации от коронавируса, скончался от COVID-19.