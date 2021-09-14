В Израиле от COVID-19 умер известный антивакцинатор, который называл прививки "ненужными"

Израильский активист Хай Шаулян, публично выступающий против вакцинации от коронавируса, 13 сентября скончался от COVID-19. Он лечился в медицинском центре Wolfson города Холон, был подключен к аппарату с кислородом.

До последнего в своих соцсетях мужчина призывал подписчиков не делать прививки, поскольку "эпидемии нет, вакцина ненужна и опасна". О его смерти сообщает The Jerusalem Post.

Еще до момента госпитализации Шаулян опубликовал в Facebook видео, где жаловался на обращение с ним в полицейском участке, когда его задержали за высказывания. По его словам, правоохранители якобы ставили ему на шею ноги. Также мужчина утверждал, что "полиция Иерусалима пыталась отравить" его.

Видео дня

"Всю неделю я боролся, как ни в чем не бывало, но сегодня больше не мог дышать и пошел к врачам, меня эвакуировали в Медицинский центр Wolfson. Если со мной что-то случится – знайте, что это покушение", – говорил антивакцинатор.

О коронавирусе Шаулян не упомянул. Но вскоре признался, что кашляет и чувствует сильное удушье. А еще подключен к кислородному аппарату, без которого задыхается и теряет сознание.

"Дорогие друзья. Моя ситуация совсем критическая. Я в очень тяжелом состоянии. Невозможно говорить и реагировать на людей. Сегодня утром проснулся и был мокрый, будто бы на меня вылили несколько ведер воды. Кислорода нет. Мне понадобилось около часа, чтобы понять, кто я, где я и что здесь делаю. Отсутствие кислорода – ужасная вещь", – написал мужчина в Facebook 11 сентября, это был его последний пост.

Израильские СМИ подчеркивают, что Хай Шаулян умер от последствий коронавируса, хотя и заявлял, якобы его "отравила полиция".

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист из Израиля Борис Бриль заявил, что молодые люди, невакцинированные против COVID-19, умирают от него в девять раз чаще, чем вакцинированные пенсионеры. По словам медика, такая картина наблюдается в его стране и свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.