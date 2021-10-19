Закрытые магазины, дистанционка и комендантский час: в Латвии ввели тотальный локдаун

В Латвии с 21 октября по 15 ноября вводят жесткий карантин (локдаун). В стране закроют магазины (кроме торгующих товарами первой необходимости), развлекательные заведения, школы (кроме младших классов).

В Латвии с 20:00 до 05:00 вводится комендантский час. Исключение составляет для граждан, которые в это время возвращаются домой, пишет LSM.

В правительстве объяснили, школьные каникулы затянутся до 31 октября, а после дети перейдут на дистанционное обучение, кроме 1-3-х классов, которые будут учиться в обычном формате.

В стране ограничат передвижение в пределах одного домохозяйство. Люди смогут встречаться только для предоставления помощи. В одном авто могут находиться члены одной семьи или домохозяйства.

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На время локдауна в стране запретили проведение спортивных, культурных и прочих мероприятий.

В общественном транспорте примут дополнительные защитные меры, если предполагается, что он будет заполнен более 50%.

На локдауне могут работать те предприятия, которые нужны для обеспечения непрерывности функционирования экономики. Для сферы услуг, где есть общение с клиентами, нужно иметь сертификат о вакцинации.

В Латвии с начала пандемии COVID-19 заразилось более 186 тысяч человек, скончались от коронавирусной болезни – почти 2,9 тысяч пациентов.

ПЦР-тест на COVID-19, который президент Латвии Эгилс Левитс сдал в среду, 13 октября, показал положительный результат. При этом государственный лидер получил двойную дозу вакцин официальным препаратом.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине могут ввести жесткий карантин (локдаун), как крайний шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Чтобы избежать этого украинцам нужно вакцинироваться.