Полное одобрение Pfizer в США и почти 700 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 21 августа

По состоянию на субботу, 21 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 211,5 млн человек. За минувший день выявили 683 637 новых инфицированных, умерли еще 10 241. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 189,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (151,1 тыс.), Великобритании (37,3 тыс.) и Индии (34,2 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 271 826 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 394 заболевших умерли, а 2 200 000 пациентов вылечились.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как украинцам получить COVID-сертификат в Дії . Будет два документа – международный и внутренний.

Жители оккупированных Донбасса и Крыма могут вакцинироваться в Украине. Чтобы избежать самоизоляции после пересечения КПВВ, им нужно получить приглашение с уникальным идентификатором.

В США готовятся полностью одобрить одну из ранее зарегистрированных вакцин – препарат от Pfizer и BioNTech . По данным источников The New York Times, это может произойти уже в понедельник.

Ученые запечатлели в реальном времени, как коронавирус распространяется в организме и атакует органы. Сначала вирус развивался в носу и переместился в легкие.