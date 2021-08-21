Полное одобрение Pfizer в США и почти 700 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 21 августа
По состоянию на субботу, 21 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 211,5 млн человек. За минувший день выявили 683 637 новых инфицированных, умерли еще 10 241. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 189,3 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (151,1 тыс.), Великобритании (37,3 тыс.) и Индии (34,2 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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