Как украинцам получить COVID-сертификаты в Дії: пошаговая инструкция

София Закревская
София Закревская
Covid
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6,8 т.
Как украинцам получить COVID-сертификаты в Дії: пошаговая инструкция

В Украине гражданам вскоре станут доступны COVID-сертификаты вакцинации в Дії. Напомним, что в приложении будут представлены сразу два документы: внутренний с меньшим количеством данных, но с фото, и международный, содержащий больше медицинской информации.

Документы изначально будут показывать, что человек вакцинирован от коронавируса, а позже то, есть ли у него негативный тест на COVID-19, и содержать данные о выздоровлении.

Доступ к сертификатам откроется после того, как в PlayMarket и AppStore появятся обновленные версии приложения Дія после завершения бета-тестирования. О том, как получить COVID-сертификат, читайте далее в инструкции от OBOZREVATEL.

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  1. В первую очередь для получения сертификат вакцинации необходимо установить приложение Дія на смартфон или же обновить его до последней версии.

  2. После этого надо перейти в отдел "Услуги" и нажать там кнопку "COVID-сертификаты".

  3. Далее необходимо поставить "Дія.Подпись" под заявлением на передачу данных из Единой системы здравоохранения в приложение. Эту подпись также можно сделать в Дії – для этого снимок вашего лица сравнят с биометрическими данными в паспорте.

  4. После того, как будет поставлена подпись, нажмите "Получить сертификат".

  5. Через некоторое время документ появится в вашем телефоне. При нажатии на него будет отображаться QR-код, по которому и будут определять подлинность сертификата.

Пользователям нужно будет обновить приложение.

Напомним, что сейчас COVID-сертификаты действительны 180 дней. Решение о том, продлевать ли срок действия документов о вакцинации до 12 месяцев, примут в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что COVID-сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. Это официально признала Еврокомиссия.

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