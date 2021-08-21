Можно ли подделать COVID-сертификат в Дії? Федоров уточнил важный нюанс

Подделать украинский COVID-сертификат в приложении Дія невозможно. Однако в интернете могут появиться люди, желающие заработать на этом.

Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также он отметил, что в обновленной версии Дії, которая появится в ближайшие день-два, уже будет доступна возможность генерирования соответствующих документов.

Чиновник пояснил, что сертификат будет содержать ту информацию, которая есть в реестре E-Health. В последний данные вносит непосредственно врач.

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"Сделать в Дії поддельный сертификат невозможно. Если где-то есть какая-то реклама, это люди пытаются заработать на нежелании других делать прививку", – пояснил Федоров.

Отметим, что Еврокомиссия одобрила украинские COVID-сертификаты, которые подтверждают, что человек прошел курс вакцинации, выздоровел от коронавируса или у него отрицательный ПЦР-тест.

В Министерстве иностранных дел уточнили, что решение ЕК носит рекомендательный характер, поэтому каждая страна ЕС сама будет принимать решение о правилах допуска украинцев на свою территорию.

Отметим, что ранее тестирование COVID-сертификатов было запущено на платформе Android. О том, как проверить документ, – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал подробно о том, как получить документ в приложении Дія.