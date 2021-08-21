В Украине за сутки коронавирусом заболели больше 1,7 тыс. человек, из них 100 – дети
По состоянию на утро субботы, 21 августа, в Украине официально подтверждено 2 273 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 732 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 432 человека (+38 за сутки), выздоровели 2 200 763 (+763 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 616 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 27 444 человека;
методом ИФА – 8 462 человека;
экспресс-тестами – 20 019 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 232 случая;
Винницкая область – 27 случаев;
Волынская область – 16 случаев;
Днепропетровская область – 148 случаев;
Донецкая область – 111 случаев;
Житомирская область – 32 случая;
Закарпатская область – 13 случаев;
Запорожская область – 119 случаев;
Ивано-Франковская область – 33 случая;
Киевская область – 68 случаев;
Кировоградская область – 8 случаев;
Луганская область – 57 случаев;
Львовская область – 108 случаев;
Николаевская область – 38 случаев;
Одесская область – 127 случаев;
Полтавская область – 33 случая;
Ривненская область – 30 случаев;
Сумская область – 64 случая;
Тернопольская область – 49 случаев;
Харьковская область – 157 случаев;
Херсонская область – 61 случай;
Хмельницкая область – 69 случаев;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 68 случаев;
Черниговская область – 43 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации от коронавируса. Речь идет как о бумажных, так и электронных свидетельствах.
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