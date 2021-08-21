В Украине за сутки коронавирусом заболели больше 1,7 тыс. человек, из них 100 – дети

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заболели больше 1,7 тыс. человек, из них 100 – дети

По состоянию на утро субботы, 21 августа, в Украине официально подтверждено 2 273 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 732 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 432 человека (+38 за сутки), выздоровели 2 200 763 (+763 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 616 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 27 444 человека;

  • методом ИФА – 8 462 человека;

  • экспресс-тестами – 20 019 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 232 случая;

  • Винницкая область – 27 случаев;

  • Волынская область – 16 случаев;

  • Днепропетровская область – 148 случаев;

  • Донецкая область – 111 случаев;

  • Житомирская область – 32 случая;

  • Закарпатская область – 13 случаев;

  • Запорожская область – 119 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 33 случая;

  • Киевская область – 68 случаев;

  • Кировоградская область – 8 случаев;

  • Луганская область – 57 случаев;

  • Львовская область – 108 случаев;

  • Николаевская область – 38 случаев;

  • Одесская область – 127 случаев;

  • Полтавская область – 33 случая;

  • Ривненская область – 30 случаев;

  • Сумская область – 64 случая;

  • Тернопольская область – 49 случаев;

  • Харьковская область – 157 случаев;

  • Херсонская область – 61 случай;

  • Хмельницкая область – 69 случаев;

  • Черкасская область – 21 случай;

  • Черновицкая область – 68 случаев;

  • Черниговская область – 43 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 21 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют ввести уголовную ответственность за подделку документов о вакцинации от коронавируса. Речь идет как о бумажных, так и электронных свидетельствах.

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