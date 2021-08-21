Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против COVID-19. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против COVID-19. Фото

Германия 21 августа передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Общая их стоимость составляет примерно 6 миллионов евро.

Об этом сообщается на странице посольства Германии в Киеве в Facebook. Препараты от посла Анки Фельдгузен получил министр здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Германия передала 1,5 млн доз.

Транспортные расходы оплачены через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

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В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Украина стала первым государством, получившим на двусторонней основе вакцины.

Украина получила от Германии вакцину AstraZeneca .

Всего страна планирует передать другим странам 30 миллионов доз препаратов против коронавируса.

Также в посольстве напомнили, что это не первая помощь Киеву в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Ранее были переданы аппараты ИВЛ, маски и медицинское оборудование на 76 миллионов евро.

Вакцину посол Германии передала министру Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина получила 52 тысячи доз вакцины AstraZeneca от Эстонии. Их планируют использовать для военных-резервистов.

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