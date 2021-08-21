Украина получила от Германии 1,5 млн доз вакцины против COVID-19. Фото

Германия 21 августа передала Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Общая их стоимость составляет примерно 6 миллионов евро.

Об этом сообщается на странице посольства Германии в Киеве в Facebook. Препараты от посла Анки Фельдгузен получил министр здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Транспортные расходы оплачены через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

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В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Украина стала первым государством, получившим на двусторонней основе вакцины.

Всего страна планирует передать другим странам 30 миллионов доз препаратов против коронавируса.

Также в посольстве напомнили, что это не первая помощь Киеву в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Ранее были переданы аппараты ИВЛ, маски и медицинское оборудование на 76 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина получила 52 тысячи доз вакцины AstraZeneca от Эстонии. Их планируют использовать для военных-резервистов.