Эстония передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Фото
В среду, 28 июля, в Украину поступило более 52 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую Эстония направила в нашу страну самолетом Минобороны с авиабазы Эмари. Отправленная помощь будет в основном использована для вакцинации военнослужащих- резервистов.
Об этом сообщил МИД Эстонии. Отмечается, что согласно решению правительства, Эстония передаст Украине в целом 200 тысяч доз AstraZeneca. Из них полученные сегодня 52800 доз Таллинн предоставил Киеву в рамках двусторонней помощи, а остальные вышлет через механизм распределения вакцин Европейского Союза.
"В последний год, в и без того тяжелой ситуации, Украине также пришлось столкнуться с кризисом в области здравоохранения, поэтому я очень рада, что мы можем оказать помощь нашему долгосрочному партнеру для борьбы с пандемией. Наш шаг поможет предотвратить распространение пандемии в нашем регионе, и, таким образом, Украина может больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов ", — сказала министр иностранных дел Ева Мария Лиймець.
Министр отметила, что вакцина – это только одна часть всесторонней поддержки, которую Эстония предлагает Украине, начиная от реабилитационного лечения раненых в российско-украинской войне и заканчивая различным уровнем военной подготовки.
"Я рада, что вакцина поступает к украинским резервистам, что поможет Украине сохранить обороноспособность, которая ей действительно очень нужна сейчас", – добавила министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 июля Украина получила более 2 млн доз вакцины производства компании Moderna от США. Американское правительство передало препарат через глобальный фонд COVAX.
16 июля Украина получила от Румынии 100800 доз вакцины AstraZeneca. Препарат нашей стране передали в качестве гуманитарной помощи.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.