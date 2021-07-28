Эстония передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Фото

В среду, 28 июля, в Украину поступило более 52 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую Эстония направила в нашу страну самолетом Минобороны с авиабазы Эмари. Отправленная помощь будет в основном использована для вакцинации военнослужащих- резервистов.

Об этом сообщил МИД Эстонии. Отмечается, что согласно решению правительства, Эстония передаст Украине в целом 200 тысяч доз AstraZeneca. Из них полученные сегодня 52800 доз Таллинн предоставил Киеву в рамках двусторонней помощи, а остальные вышлет через механизм распределения вакцин Европейского Союза.

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"В последний год, в и без того тяжелой ситуации, Украине также пришлось столкнуться с кризисом в области здравоохранения, поэтому я очень рада, что мы можем оказать помощь нашему долгосрочному партнеру для борьбы с пандемией. Наш шаг поможет предотвратить распространение пандемии в нашем регионе, и, таким образом, Украина может больше сосредоточиться на решении политических и экономических вызовов ", — сказала министр иностранных дел Ева Мария Лиймець.

Министр отметила, что вакцина – это только одна часть всесторонней поддержки, которую Эстония предлагает Украине, начиная от реабилитационного лечения раненых в российско-украинской войне и заканчивая различным уровнем военной подготовки.

"Я рада, что вакцина поступает к украинским резервистам, что поможет Украине сохранить обороноспособность, которая ей действительно очень нужна сейчас", – добавила министр.

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