Украина – последняя в Европе по темпам вакцинации. Инфографика
Украина оказалась почти в самом конце списка по уровню вакцинации населения от коронавируса в Европе. Также вперед вырвались африканские и латиноамериканские страны.
Такие данные по состоянию на 20 августа обнародованы на сайте проекта Our World in Data, разработанном Оксфордским университетом. Он собирает информацию о прививках со всего мира (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).
Так, одну дозу вакцины в Украине получили 12% населения. В то же время эти показатели в соседних Молдове и Болгарии составляет 14,1% и 15,7% соответственно. Также обгоняет нашу страну Босния и Герцеговина – 17,3%.
Кроме того, в Западной и Северной Европе ряд стран уже вакцинировали 60-70% своих граждан.
В еще одной соседней стране Польше этот показатель составляет 50,1%, в Словакии – 42,9%, в Венгрии – 58,9%.
Напомним, что на 20 августа первую прививку от COVID-19 получили еще 60 970 украинцев, а вторую – 86 148. Общее количество вакцинированных достигло уже 5 032 722 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине привито уже 14% населения.
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