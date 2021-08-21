В Украине количество вакцинированных одной дозой превысило 5 млн человек
В пятницу, 20 августа, в центрах массовой вакцинации по всем регионам Украины, первую прививку против COVID-19 получили 60 970 людей. Вторая доза досталась уже 86 148 украинцам. Теперь число полностью иммунизированных сограждан составляет свыше пяти миллионов человек.
Об этом свидетельствует ежедневный отчет Минздрава на 20 августа. Только за прошедшие сутки в Украине было запущено в работу 329 центров массовой вакцинации и 2 732 пункта для получения прививки.
"С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", – указано в сообщении пресс-службы министерства.
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