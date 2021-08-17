Ляшко назвал количество вакцинированных украинцев: первую прививку получили 14% граждан

В Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 на сегодня 14% граждан сделали первую прививку. Половина украинцев готовы вакцинироваться уже сейчас, осознавая необходимость такой процедуры.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время селекторного совещания с регионами по темпам вакцинации, которое он провел 17 августа. По словам министра, прививочная кампания наращивает темпы и в ближайшее время может выйти на максимальные мощности.

"Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины", – сказал министр.

Ляшко отметил, что всего было вакцинировано 4 793 098 человек. При этом министр заверил, что в Украине нет проблем с нехваткой вакцин, которые начиная с июля поступают в нашу страну еженедельно.

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"Вакцинация – это единственная возможность защиты накануне возможной новой волны осенью перед началом учебного года", – подчеркнул министр.

Вместе с тем по словам Ляшко, наихудшая ситуация с темпами вакцинации в Ивано-Франковской области, и движения к улучшению пока нет.

"Такие темпы вакцинации непременно дадут о себе знать на количестве случаев болезни осенью. Уже сейчас в области самый высокий коэффициент положительных случаев среди всех протестированных ", – подчеркнул министр.

Ляшко обратился к главам общин и призвал их изменить подходы к организации вакцинации и заботиться о защите людей.

Ляшко также призвал семейных врачей рассказывать пациентам о важности прививки от коронавируса.

Министр отметил, что приверженность украинцев к вакцинации растет и уже сегодня половина граждан готовы прививаться уже сейчас.

"Нам остается только дать им эту возможность", — подчеркнул министр.

Напомним, в Минздраве заявили, что с начала пандемии коронавируса в Украине умерли 53,2 тысячи человек, из которых более 80% – люди старше 60 лет.