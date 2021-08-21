Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19: ситуация в регионах

В субботу, 21 августа, Киев стал лидером по количеству новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 232 жителей украинской столицы.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом в Киеве за сутки от коронавируса умерли два человека, а победили болезнь 160 горожан.

Много новых случаев также в Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127), Запорожской (119) и Донецкой (111) областях. Днепропетровщина при этом стала лидером по количеству смертей – за день коронавирус унес жизни 13 жителей области. Дальше в рейтинге расположились Донетчина, Одесчина и Харьковщина с тремя смертями в каждом регионе.

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Меньше всего заболевших за минувшие сутки в Кировоградской (8), Закарпатской (13), Волынской (16) и Черкасской (21) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 232 случая;

Винницкая область – 27 случаев;

Волынская область – 16 случаев;

Днепропетровская область – 148 случаев;

Донецкая область – 111 случаев;

Житомирская область – 32 случая;

Закарпатская область – 13 случаев;

Запорожская область – 119 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 случая;

Киевская область – 68 случаев;

Кировоградская область – 8 случаев;

Луганская область – 57 случаев;

Львовская область – 108 случаев;

Николаевская область – 38 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 33 случая;

Ривненская область – 30 случаев;

Сумская область – 64 случая;

Тернопольская область – 49 случаев;

Харьковская область – 157 случаев;

Херсонская область – 61 случай;

Хмельницкая область – 69 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 68 случаев;

Черниговская область – 43 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 273 558 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 732 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые узнали, что коронавирус может "взламывать" клетки организма и благодаря этому проникать в них, что в свою очередь обеспечивает инфицирование человека.