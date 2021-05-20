Хроника коронавируса на 20 мая: за сутки прибавилось боле 650 тысяч больных COVID-19

По состоянию на четверг, 20 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 165,5 млн человек. За минувший день выявили 659 130 новых инфицированных, умерли еще 13 167. Всего от болезни скончались более 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 145,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 276 тыс., Бразилии – 79 тыс. и Аргентине – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 2 160 095 украинцев, из них 48 469 умерли от недуга, но 1 882 344 вылечились. При этом 229 282 еще борются с COVID-19.

Европейский Союз согласился открыть границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников.

Исследование показало, что антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека до 13 месяцев после того, как он переболел COVID-19. Они значительно снижают вероятность повторного заражения в течение этого периода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о выделении средств для гуманитарной помощи Индии в борьбе с пандемией. Речь идет о расходах на ее доставку.