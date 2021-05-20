Голубовская: Украина – не лидер по смертности от COVID-19, хватит оскорблять медиков
Украина не является лидером по количеству летальных случаев от COVID-19 в мире по соотношении числа смертей на один миллион населения в стране.
Об этом в Facebook сообщила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Медик ссылалась на данные портала Worldometers, где указана мировая статистика заболеваний коронавирусом.
Также она призвала больше не оскорблять врачей, которых винят в смертности украинцев от коронавирусной болезни.
"Это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от ковид. Оскорбляя в том числе и тех медработников, которые очень старались, чтобы этого не было", – подчеркнула Голубовская.
Врач указала, что Украина занимает 41 место (показатель 1,124) в мире по количеству смертей от COVID-19 на 1 млн жителей.
Добавим, что на первом месте находится Венгрия, коэффициент – 3,048. Так, США расположились на 18 месте (1,809), Россия – 58 (804).
Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская рассказала о запугивании медиков и грядущей катастрофе в Украине.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.