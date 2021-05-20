Голубовская: Украина – не лидер по смертности от COVID-19, хватит оскорблять медиков

Украина не является лидером по количеству летальных случаев от COVID-19 в мире по соотношении числа смертей на один миллион населения в стране.

Об этом в Facebook сообщила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Медик ссылалась на данные портала Worldometers, где указана мировая статистика заболеваний коронавирусом.

Также она призвала больше не оскорблять врачей, которых винят в смертности украинцев от коронавирусной болезни.

"Это ответ тем мерзавцам, которые, оставив нам полную разруху, беспрецедентный отток кадров, врут с трибуны, что мы лидируем по смертности от ковид. Оскорбляя в том числе и тех медработников, которые очень старались, чтобы этого не было", – подчеркнула Голубовская.

Врач указала, что Украина занимает 41 место (показатель 1,124) в мире по количеству смертей от COVID-19 на 1 млн жителей.

Добавим, что на первом месте находится Венгрия, коэффициент – 3,048. Так, США расположились на 18 месте (1,809), Россия – 58 (804).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская рассказала о запугивании медиков и грядущей катастрофе в Украине.