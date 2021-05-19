Кабмин выделил средства на доставку помощи Индии в борьбе с COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о выделении средств для гуманитарной помощи Индии в борьбе с пандемией коронавируса. Речь идет о расходах на ее доставку.

Об этом говорится в документе 467-р, опубликованном на Правительственном портале 19 мая. Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда госбюджета (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Во исполнение Указа президента Украины от 7 мая 2021 № 186 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индия" выделить Министерству внутренних дел 15000 тысяч грн (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 11000 тысяч грн, для Национальной гвардии – 4000 тысяч грн) для предоставления гуманитарной помощи Республике Индия (далее – гуманитарная помощь), в том числе возмещение расходов, связанных с ее оказанием", – сказано в распоряжении.

Так, ГСЧС должна обеспечить закупку, отправку и передачу груза. Доставкой будет заниматься Нацгвардия. МИД, МВД, ГСЧС также должны получить необходимые разрешения на пролет самолета к месту назначения и обратно и согласовать все вопросы с властями Индии.

Напомним, что 7 мая Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии, в которой зафиксирована рекордная вспышка заболеваемости коронавирусом.

В стране за последние сутки заразились 276 тысяч человек. Всего количество заболевших с начала пандемии достигло уже 25,7 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль отметил, что индийские власти просила кислород.