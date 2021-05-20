В Индии болезнь, вызванную COVID-19, объявили эпидемией

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Индии болезнь, вызванную COVID-19, объявили эпидемией

В Индии, где тяжелая ситуация с коронавирусом (COVID-19), в двух штатах Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза.

Как пишет The New Indian Express в штате Раджастан в больницах пребывает около 100 пациентов с этой болезнью. Главный министр здравоохранения Индии Раджастан Ахилл Аророй создал специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха.

"Количество больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19. Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации по всему штату", – говорится в сообщении.

Основная часть заболевших находятся в городах Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Поясним, что мукоромикоз – инфекция, вызываемая разнообразными видами грибов семейства Мукоровые (Mucorales), включая роды Мукор. У зараженных проявляются инвазивные некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль, лихорадку, орбитальный целлюлит с проптозом и гнойные выделения из носа. Болезнь смертельно опасно для больных диабетом а также для больных ВИЧ/СПИД и раком.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о выделении средств для гуманитарной помощи Индии в борьбе с пандемией коронавируса.

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