В Украине COVID-19 заразились снова 5 тысяч человек за сутки, более 16 тысяч выздоровели
По состоянию на утро четверга, 20 мая, в Украине официально подтверждено 2 170 398 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 165 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 48 899 человек (+203 за сутки), а 1 916 194 пациента (+16 748 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о выделении средств для гуманитарной помощи Индии в борьбе с пандемией. Речь идет о расходах на ее доставку.
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