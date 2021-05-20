Украина и ЕС договорились о признании COVID-паспортов
Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.
Об этом 20 мая заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Укринформ". Она отметила, что при разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией.
Чиновница пояснила, что взаимосовместимость была основой, которая закладывалась в работу над COVID-паспортами.
"Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской комиссии", – пояснила Стефанишина.
Она уточнила, что такое политическое решение касается также признания вакцин из третьих стран.
"У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", – сказала Стефанишина.
Сейчас, по ее словам, ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершится к концу июня.
Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского Союза обновил рекомендации касательно ограничений на поездки из третьих стран. Среди прочего предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.
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