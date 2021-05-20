Украина и ЕС договорились о признании COVID-паспортов

Украина и Европейский Союз намерены взаимно признавать "паспорта вакцинации". Было достигнуто соответствующее политическое согласие.

Об этом 20 мая заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Укринформ". Она отметила, что при разработке документов Киев тесно сотрудничал с Еврокомиссией.

Чиновница пояснила, что взаимосовместимость была основой, которая закладывалась в работу над COVID-паспортами.

"Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской комиссии", – пояснила Стефанишина.

Она уточнила, что такое политическое решение касается также признания вакцин из третьих стран.

"У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах Европейского Союза", – сказала Стефанишина.

Сейчас, по ее словам, ведется работа по нормативному оформлению договоренностей. Предварительно, процесс должен завершится к концу июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Европейского Союза обновил рекомендации касательно ограничений на поездки из третьих стран. Среди прочего предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.