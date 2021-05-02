Хроника коронавируса на 2 мая: болезнь побороли уже 130 млн человек

По состоянию на воскресенье, 2 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 152,8 млн человек. 3,2 млн случаев стали летальными, но в то же время побороть инфекцию удалось 130 млн пациентам.

За минувший день, 1 мая, в мире выявили более 795 тыс. новых инфицированных, умерли еще 12,8 тыс. больных. В течение прошедших суток больше всего новых зараженных COVID-19 было в Индии (+392,5 тыс.), Бразилии (+60 тыс.), США (+42 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Украине удалось договориться о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что страна получит в общем более 20 миллионов доз этого препарата.

В целом от начала пандемии в нашей стране официально зарегистрировали 2 083 180 случаев заражения коронавирусом, из которых летальных – 44 596. Побороли болезнь уже 1 676 265 украинцев.

Главное за 2 мая:

За минувшие сутки в стране были госпитализированы из-за COVID-19 еще 3 199 человек. Больше всего – в Днепропетровской (338), Харьковской (271), Донецкой областях (237).

В Украине за субботу, 1 мая, выявили 5 094 новых случая COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 160 человек за сутки, а 5 784 вылечились.

Сколько заболевших в сутки и сколько сделанных прививок было в регионах:

м. Киев – 177 случаев / 74 прививки; Винницкая область – 100 случаев / 74 прививки; Волынская область – 120 случаев / 40 прививок; Днепропетровская область – 804 случая / 104 прививки; Донецкая область – 418 случаев / 350 прививок; Житомирская область – 193 случая / 78 прививок; Закарпатская область – 9 случаев / 83 прививки; Запорожская область – 100 случаев / 20 прививок; Ивано-Франковская область – 56 случаев / 0 прививок; Киевская область – 255 случаев / 156 прививок; Кировоградская область – 131 случай / 0 прививок; Луганская область – 37 случаев / 0 прививок; Львовская область – 203 случая / 20 прививок; Николаевская область – 232 случая / 425 прививок; Одесская область – 296 случаев / 287 прививок; Полтавская область – 127 случаев / 20 прививок; Ровенская область – 183 случая / 140 прививок; Сумская область – 175 случаев / 190 прививок; Тернопольская область – 181 случай / 0 прививок; Харьковская область – 344 случая / 246 прививок; Херсонская область – 187 случаев / 50 прививок; Хмельницкая область – 209 случаев / 0 прививок; Черкасская область – 273 случая / 127 прививок; Черновицкая область – 273 случаев / 83 прививки; Черниговская область – случаев / 94 прививки.

Минздрав Украины показал главные цифры о годе борьбы с пандемией:

Мировые исследования свидетельствуют о том, что из 10 миллионов вакцинированных людей повторно заразились всего лишь 6 тысяч или 0,06%, заявил директор Института биохимии Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.