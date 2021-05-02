Хроника коронавируса на 2 мая: болезнь побороли уже 130 млн человек

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Пандемия COVID-19

По состоянию на воскресенье, 2 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 152,8 млн человек. 3,2 млн случаев стали летальными, но в то же время побороть инфекцию удалось 130 млн пациентам.

За минувший день, 1 мая, в мире выявили более 795 тыс. новых инфицированных, умерли еще 12,8 тыс. больных. В течение прошедших суток больше всего новых зараженных COVID-19 было в Индии (+392,5 тыс.), Бразилии (+60 тыс.), США (+42 тыс.).

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Статистика распространения COVID-19 в мире на 2 мая
Топ-20 стран с самым большим количеством случаев коронавируса с начала пандемии

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • Украине удалось договориться о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что страна получит в общем более 20 миллионов доз этого препарата.

  • В целом от начала пандемии в нашей стране официально зарегистрировали 2 083 180 случаев заражения коронавирусом, из которых летальных – 44 596. Побороли болезнь уже 1 676 265 украинцев.

 

 

Главное за 2 мая:

  • За минувшие сутки в стране были госпитализированы из-за COVID-19 еще 3 199 человек. Больше всего – в Днепропетровской (338), Харьковской (271), Донецкой областях (237).

  • В Украине за субботу, 1 мая, выявили 5 094 новых случая COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 160 человек за сутки, а 5 784 вылечились.

moz.gov.ua

Сколько заболевших в сутки и сколько сделанных прививок было в регионах:

  1. м. Киев – 177 случаев / 74 прививки;

  2. Винницкая область – 100 случаев / 74 прививки;

  3. Волынская область – 120 случаев / 40 прививок;

  4. Днепропетровская область – 804 случая / 104 прививки;

  5. Донецкая область – 418 случаев / 350 прививок;

  6. Житомирская область – 193 случая / 78 прививок;

  7. Закарпатская область – 9 случаев / 83 прививки;

  8. Запорожская область – 100 случаев / 20 прививок;

  9. Ивано-Франковская область – 56 случаев / 0 прививок;

  10. Киевская область – 255 случаев / 156 прививок;

  11. Кировоградская область – 131 случай / 0 прививок;

  12. Луганская область – 37 случаев / 0 прививок;

  13. Львовская область – 203 случая / 20 прививок;

  14. Николаевская область – 232 случая / 425 прививок;

  15. Одесская область – 296 случаев / 287 прививок;

  16. Полтавская область – 127 случаев / 20 прививок;

  17. Ровенская область – 183 случая / 140 прививок;

  18. Сумская область – 175 случаев / 190 прививок;

  19. Тернопольская область – 181 случай / 0 прививок;

  20. Харьковская область – 344 случая / 246 прививок;

  21. Херсонская область – 187 случаев / 50 прививок;

  22. Хмельницкая область – 209 случаев / 0 прививок;

  23. Черкасская область – 273 случая / 127 прививок;

  24. Черновицкая область – 273 случаев / 83 прививки;

  25. Черниговская область – случаев / 94 прививки.

  • Минздрав Украины показал главные цифры о годе борьбы с пандемией:

moz.gov.ua

  • Мировые исследования свидетельствуют о том, что из 10 миллионов вакцинированных людей повторно заразились всего лишь 6 тысяч или 0,06%, заявил директор Института биохимии Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

  • Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий отметил, что после Пасхи и майских праздников в Украине следует ожидать увеличения количества больных коронавирусом. При этом он считает, что рост заболеваемости будет не таким большим, как в марте.

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