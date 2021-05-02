В Украине обновили зоны карантина: нет ни одной 'зеленой' области

В воскресенье, 2 мая, Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. В "красной" оказались семь регионов страны: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава. В "оранжевой" зоне на сегодня восемь областей Украины: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская. Ни одного "зеленого" региона пока нет.

Все остальные области – Киевская, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая, а также Киев – "желтые".

Напомним, в Украине за субботу, 1 мая, обнаружили 5 094 новых случая COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 160 человек в сутки, а 5 784 вылечились.

За минувшие сутки (1 мая) в Украине были госпитализированы из-за COVID-19 еще 3 199 человек. Больше всего – в Днепропетровской (338), Харьковской (271), Донецкой областях (237).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья спрогнозировали, что количество смертей от коронавируса в Украине должно пойти на спад со следующей недели, 3 мая.