В ЦОЗ спрогнозировали, когда в Украине станет меньше смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в Украине должно пойти на спад со следующей недели.

Об этом OBOZREVATEL сказала заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко. По ее словам, хотя количество новых случаев снизилось за последнюю неделю, показатели смертности всегда отстают от основных цифр.

"Нынешние показатели смертности – это больные, которые заразились раньше и имели более тяжелое течение. Сейчас количество новых случаев снизилось, но смертность всегда отстает. Она пойдет на спад со следующей недели. До пика показатель летальности был на уровне 1,9%, сейчас он составляет 2,1%. Надеюсь, вернемся к предыдущему", – объяснила Кошалко.

По ее словам, высокая смертность от коронавируса на уровне 400-500 случаев в сутки, которую в Украине фиксировали длительное время, может быть связана с циркуляцией новых штаммов. Как показывают исследования ВОЗ, они вызывают более сложный ход, соответственно увеличивается и показатель летальности.

"81% всех умерших – лица старше 60 лет. Из них 92% имели сопутствующие патологии – сердечно-сосудистые, сахарный диабет, заболевания почек, печени, легких, онкообразования, неврологические. Хотя больше случаев заболевания регистрируется среди возрастной группы 30-60 лет – 56% – однако умирают старшие", – подытожила Кошалко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 387 человек.