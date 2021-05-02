В Украине коронавирус подтвердили у еще 5 тыс. человек: статистика Минздрава
В Украине за субботу, 1 мая, выявили 5 094 новых случая COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 160 человек за сутки, а 5 784 вылечились.
Свежей статистикой по распространению COVID-19 в Украине утром в воскресенье, 2 мая, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Среди заболевших в сутки, 219 детей и 81 медработник.
Всего в стране официально зарегистрировали 2 083 180 случаев заражения коронавирусом, из которых летальных – 44 596. Побороли болезнь уже 1 676 265 украинцев.
В больницы с COVID-19 в течение 1 мая попали еще 3 199 человек. За прошедшие сутки на наличие инфекции протестировали 43 405 украинцев.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
Количество заболеваний в сутки и количество прививок:
м. Киев – 177 случаев / 74 прививки;
Винницкая область – 100 случаев / 74 прививки;
Волынская область – 120 случаев / 40 прививок;
Днепропетровская область – 804 случая / 104 прививки;
Донецкая область – 418 случаев / 350 прививок;
Житомирская область – 193 случая / 78 прививок;
Закарпатская область – 9 случаев / 83 прививки;
Запорожская область – 100 случаев / 20 прививок;
Ивано-Франковская область – 56 случаев / 0 прививок;
Киевская область – 255 случаев / 156 прививок;
Кировоградская область – 131 случай / 0 прививок;
Луганская область – 37 случаев / 0 прививок;
Львовская область – 203 случая / 20 прививок;
Николаевская область – 232 случая / 425 прививок;
Одесская область – 296 случаев / 287 прививок;
Полтавская область – 127 случаев / 20 прививок;
Ровенская область – 183 случая / 140 прививок;
Сумская область – 175 случаев / 190 прививок;
Тернопольская область – 181 случай / 0 прививок;
Харьковская область – 344 случая / 246 прививок;
Херсонская область – 187 случаев / 50 прививок;
Хмельницкая область – 209 случаев / 0 прививок;
Черкасская область – 273 случая / 127 прививок;
Черновицкая область – 273 случаев / 83 прививки;
Черниговская область – случаев / 94 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее писал OBOZREVATEL, главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что после Пасхи и майских праздников в Украине следует ожидать увеличения числа больных коронавирусом. По его словам, рост заболеваемости будет не таким большим, как в марте.
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