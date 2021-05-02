В Украине коронавирус подтвердили у еще 5 тыс. человек: статистика Минздрава

В Украине за субботу, 1 мая, выявили 5 094 новых случая COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 160 человек за сутки, а 5 784 вылечились.

Свежей статистикой по распространению COVID-19 в Украине утром в воскресенье, 2 мая, поделился министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Среди заболевших в сутки, 219 детей и 81 медработник.

Всего в стране официально зарегистрировали 2 083 180 случаев заражения коронавирусом, из которых летальных – 44 596. Побороли болезнь уже 1 676 265 украинцев.

В больницы с COVID-19 в течение 1 мая попали еще 3 199 человек. За прошедшие сутки на наличие инфекции протестировали 43 405 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Количество заболеваний в сутки и количество прививок:

м. Киев – 177 случаев / 74 прививки;

Винницкая область – 100 случаев / 74 прививки;

Волынская область – 120 случаев / 40 прививок;

Днепропетровская область – 804 случая / 104 прививки;

Донецкая область – 418 случаев / 350 прививок;

Житомирская область – 193 случая / 78 прививок;

Закарпатская область – 9 случаев / 83 прививки;

Запорожская область – 100 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 56 случаев / 0 прививок;

Киевская область – 255 случаев / 156 прививок;

Кировоградская область – 131 случай / 0 прививок;

Луганская область – 37 случаев / 0 прививок;

Львовская область – 203 случая / 20 прививок;

Николаевская область – 232 случая / 425 прививок;

Одесская область – 296 случаев / 287 прививок;

Полтавская область – 127 случаев / 20 прививок;

Ровенская область – 183 случая / 140 прививок;

Сумская область – 175 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область – 181 случай / 0 прививок;

Харьковская область – 344 случая / 246 прививок;

Херсонская область – 187 случаев / 50 прививок;

Хмельницкая область – 209 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 273 случая / 127 прививок;

Черновицкая область – 273 случаев / 83 прививки;

Черниговская область – случаев / 94 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее писал OBOZREVATEL, главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что после Пасхи и майских праздников в Украине следует ожидать увеличения числа больных коронавирусом. По его словам, рост заболеваемости будет не таким большим, как в марте.