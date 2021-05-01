На 10 млн вакцинированных от COVID-19 зафиксировано лишь 0,06% повторных заражений, – академик НАН

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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На 10 млн вакцинированных от COVID-19 зафиксировано лишь 0,06% повторных заражений, – академик НАН

Мировые исследования свидетельствуют о том, что из 10 миллионов вакцинированных людей повторно заразились всего лишь 6 тысяч или 0,06%.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил директор Института биохимии Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

"В Гарвардском университете проанализировали 500 тысяч людей, дважды вакцинированных в Израиле. Из них никто не умер, только 5 тысяч человек заболели, но очень слабо, и только 50 человек госпитализированы. Но заболевания проходили легко, не было ни одного умершего", – пояснил академик.

По его словам, действие вакцин демонстрирует их эффективность. Сейчас уже есть данные о десятках и сотнях миллионов человек.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Moderna. Этот препарат стал пятым в списке рекомендованных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 1 мая, одну прививку от COVID-19 получили почти 588,6 млн жителей планеты, а оба укола – 262 млн.

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