Стало известно, сколько людей попали в больницы Украины из-за COVID-19. Статистика по регионам

За минувшие сутки (1 мая) в Украине были госпитализированы из-за COVID-19 еще 3 199 человек. Больше всего – в Днепропетровской (338), Харьковской (271), Донецкой областях (237).

В целом по стране занято 40,9% коек для инфицированных (32 089 мест из 78 486). Соответствующие данные были опубликованы на портале СОТА от аппарата СНБО.

Больше всего больницы загружены в Харьковской (53,2%), Донецкой и Хмельницкой (51,1%), Сумской областях (51%).

Данные в регионах по общему количеству мест для пациентов с COVID-19 или подозрением на него:

В то же время койки с кислородом заняты в целом на 41,2% по стране (28 609 из 69 473 свободных). Самые большие показатели в Сумской (55,4%), Харьковской (52,7%), Одесской (50,3) областях.

Данные по регионам о занятости больничных мест с подведенным кислородом:

К аппаратам ИВЛ в Украине подключено 1 380 пациентов, больше всего – в Киеве (249), а также в Харьковской области (166). В других регионах таких больных меньше сотни.

Свежую статистику по COVID-19 в Украине по состоянию на воскресенье, 2 мая, можно посмотреть по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья прогнозируют, что количество смертей от коронавируса в нашей стране должно пойти на спад со следующей недели.