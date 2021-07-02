Хроника коронавируса на 2 июля: умерли более 8 тысяч больных COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирусная болезнь

По состоянию на пятницу, 2 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 183,3 млн человек. За минувший день выявлено 430 тысяч новых инфицированных, умерли еще 8297. Всего болезнь унесла жизни 3,9 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 167,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 63 тыс., Индии – 43 тыс. и Колумбии – 28 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

С начала пандемии заболели 183 млн человек.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 233 996 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 286 граждан, а 2 163 069 вылечились.

  • В Украине 1 июля приложение Дія запустило тестовую версию новой услугиоформления цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса.

  • Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которым утвердил сертификаты о вакцинации. Они будут в цифровом виде, но также есть возможность получить в бумажной форме.

Главное за 2 июля:

  • В Испании зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом среди молодых людей, которые пока не подпадают под программу вакцинации в стране, пишет The Guardian.

  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что в течение месяца Украине удастся договориться с Европейским Союзом о допуске наших граждан, вакцинированных препаратами CoviShield и CoronaVac. Вопросом сейчас занимается его ведомство, а также Министерство иностранных дел и вице-премьер по евроинтеграции.

  • Сертификаты о вакцинации у туристов из стран, где широко распространяются штаммы коронавируса, будут проверять за 14 дней до въезда в Египет. Список стран можно посмотреть здесь.

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