Во Львове из-за мутации Дельта решили усилить карантин: какие меры примут
Власти Львова усилят карантинные меры. Решение было принято из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который называется Дельта.
Об этом 2 июля заявил мэр города Андрей Садовый. Он подчеркнул, что ограничения затронут заведения общественного питания.
В то же время городской глава не уточнил, какие именно ограничения введут, сказав только, что они будут "в разумных пределах".
На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям также было решено обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом, подготовить вместе с Минздравом необходимые документы для контрактования ковидных больниц и увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.
"Мы слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что коронавирус нас не оставил", – отметил Садовый.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со 2 июня начал действовать усиленный карантин из-за штамма Дельта. Ограничения прежде всего затронули правил пересечения границы.
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