Хроника коронавируса на 19 июля: с начала пандемии заболели почти 200 млн человек по всему миру

По состоянию на понедельник, 19 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 191,1 млн человек. За минувший день выявлено 445 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,8 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 174 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 48 тыс., Индонезии – 44 тыс. и Индии – 38 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 244 495 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 726 человек, а 2 181 198 вылечились.

Украина получила более 2 млн доз COVID-вакцины производства компании Moderna от США. Американское правительство передало препарат через глобальный фонд COVAX.

В Минздраве рассказали, что люди, получившие прививку от COVID-19, могут быть донорами. Иммунизация такими неживыми вакцинами не является противопоказанием.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что украинцам не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.

В ЕС процент людей, привитых первой дозой вакцины против COVID-19, превышает процент привитых в США. В частности, в ЕС первую дозу вакцины получило менее 55,6% населения, тогда как в США этот показатель составляет 55,4%.