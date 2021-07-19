Хроника коронавируса на 19 июля: с начала пандемии заболели почти 200 млн человек по всему миру
По состоянию на понедельник, 19 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 191,1 млн человек. За минувший день выявлено 445 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 6,8 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4,1 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 174 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании – 48 тыс., Индонезии – 44 тыс. и Индии – 38 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 244 495 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 726 человек, а 2 181 198 вылечились.
Украина получила более 2 млн доз COVID-вакцины производства компании Moderna от США. Американское правительство передало препарат через глобальный фонд COVAX.
В Минздраве рассказали, что люди, получившие прививку от COVID-19, могут быть донорами. Иммунизация такими неживыми вакцинами не является противопоказанием.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что украинцам не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.
В ЕС процент людей, привитых первой дозой вакцины против COVID-19, превышает процент привитых в США. В частности, в ЕС первую дозу вакцины получило менее 55,6% населения, тогда как в США этот показатель составляет 55,4%.
Власти Великобритании решили не проводить массовую вакцинацию детей и подростков от коронавируса. Предполагается, что делать прививку смогут дети в возрасте 12-15 лет только в том случае, если они особенно подвержены риску заболевания или проживают со взрослыми с ослабленным иммунитетом.
В мире применили уже свыше 3 млрд 630 млн доз вакцин от коронавируса. Больше всего – в Китае (1 млрд 450 млн доз), а также Индии – 404 млн 930 тыс., США – 337 млн 240 тыс., Бразилии – 123 млн 790 тыс., Германии – 85 млн 620 тыс.
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