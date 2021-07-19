В Британии полностью отменили масочный режим и социальную дистанцию
Правительство Великобритании с 19 июля полностью отменило карантинные ограничения, несмотря на высокую динамику заражений по стране. Теперь граждане должны надевать маску только в общественном транспорте и могут без ограничений собираться в любых увеселительных заведениях.
Об этом сообщило издание ВВС с пометкой, что такое решение Лондона осудила политическая оппозиция. Эксперт по здравоохранению Лейбористской партии Джонатан Эшворт назвал его безрассудным.
"В последние дни суточный прирост заражений в Великобритании составляет около 50 тысяч случаев. Больше заражений регистрируют лишь в Индонезии и США. Если распространение Дельта варианта вируса выйдет из-под контроля, страна может столкнуться со 100 тысячами заражений в сутки и необходимостью ежедневно класть в больницы по 2 000 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19", – указал политик.
В свою очередь премьер Британии Борис Джонсон призвал граждан разумно относиться к предоставленной свободе и добровольно уходить на карантин в случае контакта с человеком с подозрением на коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL, мировые правительства продолжают активную борьбу за выработку коллективного иммунитета в своих странах, часто принимая жесткие решения в отношении вакцинации и карантинных мер.
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