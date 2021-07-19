Кубинские ученые заявили о 100-процентной эффективности вакцины Abdala против тяжелых форм COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
579
Вакцина Abdala прошла исследование на эффективность

Кубинские ученые и исследователи из Центра генной инженерии и биотехнологии (CIGB) заявили, что вакцина от коронавируса Abdala имеет 100-процентную эффективность от тяжелых форм заболевания.

Об этом свидетельствуют данные клинической эффективности фазы третьего испытания препарата, передает Сubadebate. В испытаниях приняли участие более 300 тысяч человек.

Доктор Франсиско Эрнандес рассказал, что вакцина Abdala в трехдозовом режиме на 92,28% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания, вызванного SARS-CoV-2.

"В настоящее время и в рамках других анализов эффективности мы можем сообщить, что вакцина Abdala показывает 100% эффективность в предотвращении тяжелых системных заболеваний", – пояснил он.

Видео дня

Эрнандес добавил, что в ходе проведенного исследования эффективности ни один пациент, вакцинированный препаратом, не перенес тяжелую форму коронавируса. Точно так же у пациентов была доказана 100% эффективность предотвращения смерти, отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Европейский Союз скоро разрешит въезд привитым от коронавируса китайской вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. В ЕС признают соответствующие COVID-сертификаты.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КубаВакцинация в Украине и миреКоронавирусВакцина от коронавируса