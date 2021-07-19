Кубинские ученые заявили о 100-процентной эффективности вакцины Abdala против тяжелых форм COVID-19
Кубинские ученые и исследователи из Центра генной инженерии и биотехнологии (CIGB) заявили, что вакцина от коронавируса Abdala имеет 100-процентную эффективность от тяжелых форм заболевания.
Об этом свидетельствуют данные клинической эффективности фазы третьего испытания препарата, передает Сubadebate. В испытаниях приняли участие более 300 тысяч человек.
Доктор Франсиско Эрнандес рассказал, что вакцина Abdala в трехдозовом режиме на 92,28% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания, вызванного SARS-CoV-2.
"В настоящее время и в рамках других анализов эффективности мы можем сообщить, что вакцина Abdala показывает 100% эффективность в предотвращении тяжелых системных заболеваний", – пояснил он.
Эрнандес добавил, что в ходе проведенного исследования эффективности ни один пациент, вакцинированный препаратом, не перенес тяжелую форму коронавируса. Точно так же у пациентов была доказана 100% эффективность предотвращения смерти, отметил он.
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