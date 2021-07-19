Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал лучшую вакцину

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал, что украинцам не стоит дожидаться "лучшей" вакцины от коронавируса. По его словам, лучший препарат – это тот, который введен в организм и уже начал работать.

Об этом Ляшко сказал в комментарии "Сегодня". Он добавил, что поиск лучшей вакцины – это маркетинговая ловушка.

Министр посоветовал поскорее обратиться к своему семейному врачу, чтобы записаться на прививку и вакцинироваться от коронавируса. "И, поверьте, это будет вам защита. Даже не спрашивайте чем", – подчеркнул он.

Напомним, что сам Ляшко сделал первый укол препаратом AstraZeneca в Кагарлыкской больнице, когда вакцинировали медиков. Через три месяца он получил вторую дозу препарата.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Виктор Ляшко анонсировал в ближайшем будущем появление в Украине новых инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире.

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