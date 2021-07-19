В Украине рекордно упало количество новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро понедельника, 19 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 677 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 182 заболевших, из них 11 детей. Госпитализировали 307 пациентов.
От COVID-19 в стране умер уже 52 731 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 181 385 (+187). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.
г. Киев – 82 случая;
Винницкая область – 2 случая;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 7 случаев;
Донецкая область – 2 случая;
Житомирская область – 18 случаев;
Киевская область – 12 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 1 случай;
Львовская область – 3 случая;
Николаевская область – 6 случаев;
Одесская область – 18 случаев;
Полтавская область – 2 случая;
Ривненская область – 2 случая;
Сумская область – 3 случая;
Тернопольская область – 3 случая;
Харьковская область – 10 случаев;
Херсонская область – 2 случая;
Черкасская область – 5 случаев;
Черновицкая область – 2 случая;
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разрешат делать прививки от коронавируса детям во время пятой волны вакцинации. Однако в зависимости от рекомендаций врачей некоторым группам будут отдавать преимущество.
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