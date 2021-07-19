В Украине рекордно упало количество новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, в Украине официально подтверждено 2 244 677 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 182 заболевших, из них 11 детей. Госпитализировали 307 пациентов.

От COVID-19 в стране умер уже 52 731 человек (+5 за сутки), выздоровели 2 181 385 (+187). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

За сутки заболели 182 человека.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 82 случая;

  • Винницкая область – 2 случая;

  • Волынская область – 1 случай;

  • Днепропетровская область – 7 случаев;

  • Донецкая область – 2 случая;

  • Житомирская область – 18 случаев;

  • Киевская область – 12 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 1 случай;

  • Львовская область – 3 случая;

  • Николаевская область – 6 случаев;

  • Одесская область – 18 случаев;

  • Полтавская область – 2 случая;

  • Ривненская область – 2 случая;

  • Сумская область – 3 случая;

  • Тернопольская область – 3 случая;

  • Харьковская область – 10 случаев;

  • Херсонская область – 2 случая;

  • Черкасская область – 5 случаев;

  • Черновицкая область – 2 случая;

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разрешат делать прививки от коронавируса детям во время пятой волны вакцинации. Однако в зависимости от рекомендаций врачей некоторым группам будут отдавать преимущество.

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