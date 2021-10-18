Хроника коронавируса на 18 октября: с начала пандемии умерли почти 5 млн человек

По состоянию на понедельник, 18 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 241,4 млн человек. За минувший день выявили 301 738 новых инфицированных, умерли еще 4235. Всего от болезни скончались более 4,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 218 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Великобритании (45 тыс.), России (34 тыс.) и Турции (24 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 635 170 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 633 пациента умерли, а 2 325 997 ​​​​​​ человек выздоровели.

Херсонщина , которая первой в Украине стала "красной", теперь нуждается в гораздо большем количестве кислорода (в 2-4 раза) для пациентов с COVID-19.

Минздрав Украины предварительно планирует начать вакцинацию от коронавируса детей и уже занимается соответствующими документами.

Одесса с 18 октября переходит в "красную" зону карантина в связи с ростом заболеваемости, объявил мэр города Геннадий Труханов. Напомним, что с указанной даты карантинные ограничения усилены в Одесской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.