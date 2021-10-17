В Харькове пациентке с COVID-19 не могли найти место в больнице: реанимации заполнены. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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1,9 т.
В Харькове пациентке с COVID-19 не могли найти место в больнице: реанимации заполнены. Видео

В Харькове бригады скорой помощи отказывались госпитализировать женщину, которая умирала от осложнений коронавируса. Медики пояснили, что мест в медучреждениях нет.

Об этом Telegram-каналу "Труха" сообщила дочь женщины. Также обнародовано соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь не хотела забирать в больницу, потому что мест нет", – приводит канал слова дочери.

Только пятая бригада скорой согласилась госпитализировать женщину.
Видео дня

Женщина уточнила, что всего было пять бригад скорой помощи.

На видео она говорила, что у матери сатурация 32% (норма уровня насыщения крови кислородом – 9%% и выше). При этом женщина уточнила, что у медиков при себе не было даже кислородного баллона.

В итоге все же пациентку все же забрали в больницу. Сперва ее повезли в 17-ю, а затем 22-ю. однако врачи там сказали, что лечить будут с понедельника. "Если до понедельника доживет – тогда и лечить будем", – приводит дочь слова медиков.

Ранее OBOZREVATEL писал, что при росте заболеваемости и смертности от коронавируса в Харькове люди не хотят вакцинироваться.

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