Харьковчанка пожаловалась на условия в COVID-больнице: не хватает врачей и медперсонала. Фото

Пациенты Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте, которые госпитализированы с диагнозом COVID-19, подвержены дополнительным испытаниям, включая холод в палатах и сыплющаяся штукатурка с потолка. Кроме того, в медучреждении остро не хватает персонала, который мог бы оказать помощь маломобильным людям.

Об этом у себя в Facebook рассказала одна из пациенток больницы Ольга Кравцова. Жительница Харькова обратилась ко всем, кто по-прежнему отрицает реальную опасность пандемии и считает, что госпитализированные с этим диагнозом находят повод отдохнуть от работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина передвигается на инвалидном кресле и указала, что только забота неравнодушных людей позволила оказаться в палате пациентке на коляске. Несмотря на то, что Ольга считает себя попавшей по истине в "спартанские условия", она подчеркнула: ей еще повезло, так как в этой клинике, в отличие от остальных, есть кислородные концентраторы.

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"А в остальных больницах по городу и области люди просто задыхаются без кислорода", – указала харьковчанка.

Она также добавила, что больничные условия не позволяют пациентам с инвалидностью поддерживать ежедневную гигиену, на пациентов с потолка и стен осыпается штукатурка, а в палатах царит пронизывающий холод.

"Вот я лежу в постели в куртке, шапке и капюшоне. У меня замерзают уши. Поэтому те, кто считал, что я отправилась на курорт, предлагаю поменяться со мной местами. Кто хочет на такой "курорт"?", – с риторическим вопросом обратилась Ольга Кравцова к своим подписчикам.

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