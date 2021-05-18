Хроника коронавируса на 18 мая: за сутки прибавилось более 500 тысяч больных COVID-19

По состоянию на вторник, 18 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 164 млн человек. За минувший день выявили 535 371 новых инфицированных, умерли еще 10 733. Всего от болезни скончались около 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 144,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 263 тыс., Бразилии – 33 тыс. и Аргентине – 28 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 2 153 864 украинца, из них 48 075 умерли от недуга, но 1 857 724 вылечились.

Академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что статистика смертности от COVID-19 в стране может быть некорректной. Реальное количество летальных случаев, возможно, превышает официальные данные .

Ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.

Британское правительство обнародовало правила для граждан, котор ые собрались за границу . Так, среди прочего в случае отмены перелета или круиза они имеют право на полное возмещение расходов. Исключения составляют случаи, если ограничения не приводят к отмене бронирования.

В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевский. Мужчине было 60 лет.