Хроника коронавируса на 18 мая: за сутки прибавилось более 500 тысяч больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
105
Тест на коронавирус

По состоянию на вторник, 18 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 164 млн человек. За минувший день выявили 535 371 новых инфицированных, умерли еще 10 733. Всего от болезни скончались около 3,4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 144,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 263 тыс., Бразилии – 33 тыс. и Аргентине – 28 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению коронавируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 18 мая:

  • Британское правительство обнародовало правила для граждан, которые собрались за границу. Так, среди прочего в случае отмены перелета или круиза они имеют право на полное возмещение расходов. Исключения составляют случаи, если ограничения не приводят к отмене бронирования.

  • В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевский. Мужчине было 60 лет.

  • В секторе Газа перестала работать коронавирусная лаборатория после авиаудара со стороны Израиля, пишет The Times of Israel.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус