Ежесуточно от коронавируса умирает не менее 300 украинцев: медики объяснили причины

Повышенный показатель смертности от коронавируса в Украине связан с агрессивными штаммами инфекции, которые поражают гораздо больше людей, чем его предшественники.

Такое мнение OBOZREVATEL выразили ведущие украинские медики, комментируя высокие цифры летальности на фоне снижения общей статистики по заболевшим.

Напомним, что смертность от коронавируса в Украине за последние 2 месяца не опускается ниже 300 случаев в сутки.

"В отделениях интенсивной терапии ковидных госпиталей до сих пор находятся очень тяжелые больные, из-за чего вырос процент летальности. Поэтому увеличение смертей возможно и по такому статическому принципу", – предположил Владимир Широкобоков, украинский профессор, микробиолог, вирусолог и академик НАН.

По мнению его коллеги инфекциониста Сергея Крамарева, в общем летальность в Украине крутится вокруг 2%, что в принципе не превышает смертность остальных мировых стран (имеется в виду период начала вакцинации у них. – Ред.). Однако более агрессивные штаммы, британский и южноафриканский, вызывают серьезные осложнения, имеют значительно более тяжелое течение и увеличивают количество смертей в целом.

"Новые штаммы все больше поражают уже даже и детей. То есть они не только передаются быстрее, но и вызывают значительно сложнее течение, чем было раньше. А чем тяжелее заболевание – тем чаще бывает и смертность", – отметил врач.

OBOZREVATEL обратился к Центру общественного здоровья с вопросом о причинах высокой летальности от коронавируса, однако от оперативного комментария там отказались. Нам посоветовали обращаться в ведомство через запрос, ответ на который пришлось бы ждать до 30 суток.

За все время эпидемии в Украине от коронавируса умерло почти 48 000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за пятницу, 14 мая, выявили 6 796 новых случаев COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 322 человека за сутки, а 17 202 вылечились.