Аргентина вытеснила США из тройки лидеров заболеваемости COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 17 мая, коронавирусом в мире заболели 535 371 человек. Больше всего зараженных обнаружили в Индии – 263 тыс., Бразилии – 33 тыс., и Аргентине – 28 тыс.

Таким образом Аргентина впервые вытеснила США из тройки мировых лидеров по заболеваемости COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Среди стран Европы больше всего больных за сутки зафиксировали в Германии – 5,3 тыс., Испании – 3,6 тыс. и Италии – 3,4 тыс. Украина попала на восьмую строчку рейтинга с 2,1 тыс. новых больных. В России заболели еще 9,3 тыс. за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что статистика смертности от COVID-19 в стране может быть некорректной. Реальное количество летальных случаев, возможно, превышает официальные данные.