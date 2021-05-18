COVID-19 побороли более 17 тысяч украинцев за сутки, заболели 4 тысячи

По состоянию на утро вторника, 18 мая, в Украине официально подтверждены 2 160 095 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4095– обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 48 469 человек (+285за сутки), а 1 882 344 пациента (+17 751 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ривненской (425), городе Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Проведено тестирований за сутки – 61 110 (в частности методом ПЦР – 30 693, методом ИФА – 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 039).

г. Киев – 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область – 44 случая / 400 прививок;

Волынская область – 135 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область – 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область – 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область – 30 случаев / 571 прививки;

Закарпатская область – 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область – 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область – 73 случая / 726 прививок;

Киевская область – 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область – 40 случаев / 531 прививки;

Луганская область – 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область – 118 случаев / 1091 прививки;

Николаевская область – 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область – 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область – 275 случаев / 422 прививки;

Ривненская область – 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область – 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область – 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область – 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область – 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область – 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область – 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область – 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область – 63 случая / 415 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущие украинские медики объяснили высокую смертность от COVID-19 на фоне снижения общей статистики по заболевшим.