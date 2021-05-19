Ученые заявили о создании терапии против COVID-19, действенной в 99,9%

Ученые из Австралии и США разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Заявляется, что она снижает вирусную нагрузку на 99,9%.

Работу провела группа исследователей из австралийского Института здоровья Мензиса в Квинсленде при Университете Гриффита и из американского медцентра City of Hope. Терапию испытали на инфицированных COVID-19 мышах и такое лечение улучшило их выживание и динамику выздоровления.

Ученые сообщили, что использовали антивирусный подход следующего поколения – технологию подавления генов РНК, которая называется миРНК (малые интерферирующие РНК). Такой метод напрямую "атакует" геном вируса и останавливает его репликацию, то есть размножение. Также используются специально разработанные липидные наночастицы, которые доставляют миРНК в легкие – критический очаг инфекции.

"Нам впервые удалось упаковать [миРНК] как [нано]частичку и отправить ее через кровеносные сосуды для атаки вируса", – отметил профессор Университета Гриффита Найджел Макмиллан. Он добавил, что речь идет не о лекарствах, а именно о терапии, но ее действенность "почти такая же высокая, как и у лекарств".

Один из соавторов разработки, профессор Кевин Моррис отметил, что этот метод эффективный для лечения всех бетакоронавирусив, как SARS (SARS-CoV-1) и SARS-CoV-2, а также других новых вариантов, которые могут возникнуть в будущем, потому что терапия нацелена на ультраконсервативные области вирусных геномов.

При этом наночастицы стабильны при температуре 4°C в течение 12 месяцев и при комнатной температуре более одного месяца. Это означает, что этот препарат может быть использован и при отсутствии специальных условий хранения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ученые считают, что пациенты с COVID-19, имеющие невралгические заболевания, в шесть раз больше подвержены осложнениям от коронавируса, вплоть до летального исхода. В частности, речь идет об энцефалопатии – патологическом разрушении отдельных нейронов головного мозга, инсульте и коме.