На Харьковщине наихудшая ситуация с заполненностью коек для больных COVID-19: ситуация в областях

По состоянию на утро, 18 мая, в Украине занято 40,9% коек для больных коронавирусом. Самый высокий показатель наблюдается в Харьковской области – 43,3%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины. Следующими в статистике оказались Луганская – 41,5%, Донецкая – 40,2%, Ривненская области – 38,2%.

В Одесской области заполненность коек для больных COVID-19 составляет 38,1%, Днепропетровской – 37,5%, Волынской – 34%. Самые низкие показатели – в Закарпатской – 14,5%, Тернопольской – 21,4%, Житомирской – 23,2% областях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 17 232 человека. Больше всего вакцинаций сделали в Киеве – 1963.