В Днепре от коронавируса умер известный юморист и радиоведущий
В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевский. Мужчине было 60 лет.
О его смерти сообщили на странице мужчины Facebook. Неделю назад он писал там, что находится в реанимации.
"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", – сообщил он 30 апреля. Позднее в комментариях он добавил: "Дышу, читаю и пишу. Правда из реанимации".
Уже 17 мая на его странице начали появляться публикации о смерти.
Александр Летичевский был ведущим радиопрограммы "Бородатые анекдоты". Также он печатался в газетах "Днепр вечерний" и "Наше місто".
Кроме того, юморист регулярно публиковал на своей странице подборки анекдотов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове от коронавируса умер 61-летний водитель скорой помощи Сергей Очередько.
Мужчина, проработавший водителем 22 года, последние дни жизни он провел в реанимации.
Ему за сутки собрали более 50 тысяч гривен на лечение, однако спасти пациента не удалось.
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