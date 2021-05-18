В Днепре от коронавируса умер известный юморист и радиоведущий

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Днепре от коронавируса умер известный юморист и радиоведущий

В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевский. Мужчине было 60 лет.

О его смерти сообщили на странице мужчины Facebook. Неделю назад он писал там, что находится в реанимации.

Летичевскому было 60 лет.

"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с COVID-19", – сообщил он 30 апреля. Позднее в комментариях он добавил: "Дышу, читаю и пишу. Правда из реанимации".

Уже 17 мая на его странице начали появляться публикации о смерти.

Александр Летичевский был ведущим радиопрограммы "Бородатые анекдоты". Также он печатался в газетах "Днепр вечерний" и "Наше місто".

Кроме того, юморист регулярно публиковал на своей странице подборки анекдотов.

Александр Летичевский умер от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове от коронавируса умер 61-летний водитель скорой помощи Сергей Очередько.

Мужчина, проработавший водителем 22 года, последние дни жизни он провел в реанимации.

Ему за сутки собрали более 50 тысяч гривен на лечение, однако спасти пациента не удалось.

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