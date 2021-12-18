Рекорд заболеваемости в Британии и все, что нужно знать о вакцинации детей в Украине. Хроника коронавируса на 18 декабря

София Закревская
Covid
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Рекорд заболеваемости в Британии и все, что нужно знать о вакцинации детей в Украине. Хроника коронавируса на 18 декабря

По состоянию на субботу, 18 декабря, в мире выявлено уже более 273,9 млн случаев коронавируса. Умерли от него 5,3 млн человек, а победить болезнь смогли 245,8 млн жителей планеты.

За сутки подтверждено 730 090 новых случаев инфицирования, скончались от COVID-19 7297 пациентов. Больше всего заболевших за день в США (+163 707), Великобритании (+93 045) и Франции (+58 128).

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Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 597 046 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 92 641 пациент умер, а 3 306 465 человек выздоровели.

  • Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса Covovax американской компании Novavax. Препарат выпускают в Индии по ее лицензии.

  • Разные вакцины от коронавируса могут вызывать миокардит – воспаление сердечной мышцы. Исследование показало, что в случае с Moderna это случается в четыре раза чаще, чем с Pfizer.

Главное за 18 декабря:

  • В Украине зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

  • В ЮАР новая волна заболеваемости, вызванная штаммом Омикрон, уже могла достичь своего пика. Уровень госпитализации пациентов значительно снизился – 1,7% всех заболевших при этой вспышке против 19% при Дельте.

  • Исследователи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что вероятность повторного заражения при Омикроне в 5,4 раза выше, чем при Дельте. При Дельта-штамме иммунитет от перенесенной болезни защищал от нового заражения в течение полугода в 85% случаев, а при Омикроне этот показатель упал до 19%.

  • Британские ученые в ходе исследования установили, что бустерная доза вакцины может обеспечить около 85% защиты от тяжелого течения болезни, вызванной штаммом Омикрон.

  • В Великобритании третий день подряд зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным на 17 декабря положительный тест за день получили 93 045 человек.

  • В Украине дети могут вакцинироваться от коронавируса с 12 лет, с 14 они могут принимать такое решение самостоятельно и прийти за уколом без родителей. Все, что нужно знать об иммунизации несовершеннолетних, читайте по ссылке.

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