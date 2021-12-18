Ученые обнаружили нетипичный симптом штамма Омикрон

Юрий Сергиенко
Covid
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Ученые обнаружили нетипичный симптом штамма Омикрон

Одним из симптомов нового штамма коронавируса Омикрон является потеря аппетита. Он нетипичен для всех других вариантов COVID-19.

Таковы результаты исследования, проведенного медицинской компанией ZOE и аналитиками Королевского колледжа Лондона, передает Express.

Данные ученые получили на основе данные приложения, которые отслеживает самые частные признаки коронавируса.

Им удалось узнать, что у 50% зараженных Омикроном был насморк, повышалась утомляемость и частота дыхания, першение в горле, головная боль. Также несколько больных жаловались на потерю аппетита.

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В ближайшее время ученые планируют провести дополнительные исследования симптомов нового штамма.

Издание уточняет, что за последние сутки в Великобритании зарегистрировано 3,2 тысячи новых случаев Омикрона.

Напомним, что этот вариант коронавируса в стране может стать доминирующим. На 14 декабря на него приходился каждый второй случай заражения в Лондоне.

Ранее OBOZREVATEL писал о другом исследовании, согласно которому симптомы Омикрона больше напоминали простуду, чем COVID-19.

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