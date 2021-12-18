Ученые обнаружили нетипичный симптом штамма Омикрон
Одним из симптомов нового штамма коронавируса Омикрон является потеря аппетита. Он нетипичен для всех других вариантов COVID-19.
Таковы результаты исследования, проведенного медицинской компанией ZOE и аналитиками Королевского колледжа Лондона, передает Express.
Данные ученые получили на основе данные приложения, которые отслеживает самые частные признаки коронавируса.
Им удалось узнать, что у 50% зараженных Омикроном был насморк, повышалась утомляемость и частота дыхания, першение в горле, головная боль. Также несколько больных жаловались на потерю аппетита.
В ближайшее время ученые планируют провести дополнительные исследования симптомов нового штамма.
Издание уточняет, что за последние сутки в Великобритании зарегистрировано 3,2 тысячи новых случаев Омикрона.
Напомним, что этот вариант коронавируса в стране может стать доминирующим. На 14 декабря на него приходился каждый второй случай заражения в Лондоне.
Ранее OBOZREVATEL писал о другом исследовании, согласно которому симптомы Омикрона больше напоминали простуду, чем COVID-19.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.