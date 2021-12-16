Похожи на банальную простуду: названы симптомы нового штамма Омикрон

Проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, нежели на COVID-19. Это вызывает путаницу и приводит к тому, что часть инфицирований им просто не фиксируется.

На такую особенность нового варианта указал британский ученый, который создал приложение для отслеживания симптомов коронавирусной болезни. Об этом пишет The Guardian.

Так, профессор Тим Спектор говорит, что большинство проявлений заболевания при штамме Омикрон были такими же, как и при банальной простуде: зараженные жаловались на головные боли, боль в горле, насморк, усталость и чихание.

Учитывая это, специалист призвал людей с симптомами простуды, а не только с классическими проявлениями коронавируса, проходить тестирование на диагностику болезни методом ПЦР.

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"Такие вещи, как лихорадка, кашель и потеря обоняния, сейчас составляют меньшинство наблюдаемых нами признаков COVID-19. У большинства людей нет классических симптомов", – подчеркнул Спектор.

Профессор добавил, что в Лондоне, где заболеваемость коронавирусом стремительно растет, вероятность того, что это коронавирус – гораздо больше. И не исключено, что часть лондонцев инфицировалась именно вариантом Омикрон.

"Мы наблюдаем удвоение количества, эквивалентного тому, что можно увидеть в других регионах каждые два с половиной дня", – подытожил ученый.

Отметим: директор Департамента здравоохранения Британии профессор Кевин Фентон ранее говорил, что Омикрон становится доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне. На него приходится каждый второй случай заражения в городе.

А премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что у них по меньшей мере один человек умер после инфицирования COVID-вариантом Омикрон.

Накануне Британия заняла первое место среди европейских стран по суточному приросту больных коронавирусом – более 78,6 тыс. Да и по общему количеству подтвержденных случаев страна является лидером в Европе – свыше 11 миллионов. Но из них 9,6 млн человек вылечились (+43,3 тыс. за сутки), а 146,7 тыс. умерли (+165).

В то же время, в стране против коронавируса полностью вакцинировали 68,6% населения – 46,8 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным ВОЗ, штамм коронавируса Омикрон за месяц успел охватить не менее 77 стран мира. Впервые этот вариант был обнаружен на юге Африки в начале ноября, и такие темпы его распространения поражают специалистов.

Исследование показало, что вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson гораздо меньше защищают от Омикрона. Однако ученые уверены, что бустерная доза восстанавливает большую часть защиты.

Гонконгские ученые получили неутешительные начальные лабораторные данные по эффективности китайской вакцины Coronavac против штамма Омикрон. Они заявляют, что препарат этого производителя не обеспечивает достаточное количество антител для нейтрализации вируса.