В Украине начали вакцинацию от COVID-19 третьей дозой: сколько сделали прививок

В Украине за минувшие сутки, 17 декабря, от COVID-19 дополнительной (третьей) дозой вакцинировали 60 человек. Всего в стране такую прививку получили уже 74 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Напомним, что дополнительную дозу вакцины не стоит путать с бустерной. Ее вводят через 28 дней после второго укола, а бустерную – через шесть месяцев.

В общей сложности за прошедший день в стране сделали 136 962 прививки от коронавируса. Первой дозой вакцинировали 42 544 человека, завершили иммунизацию после второй прививки 94 358 человек.

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Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали уже 27 274 636 уколов. Полностью вакцинированы 12 919 024 человека, первую лозу получили 14 355 538.

Прививки делали 864 мобильные бригады по иммунизации, 3343 пункта и 462 центра вакцинации населения.

Больше всего уколов за день сделали в Киеве (12 987), Днепропетровской (12 753) и Харьковской (10 994) областях.

Количество прививок в областях Украины:

О том, кто может уже сейчас получить третью дозу COVID-вакцины, читайте по ссылке. Отметим, что срок действия сертификата о вакцинации после такого укола не продлевается.

Напомним: в Украине коронавирусом заболели уже 3 604 549 человек. За минувшие сутки прибавилось 7503 зараженных, 288 случаев инфицирования оказались летальными.

Лидером по суточному приросту больных коронавирусом стал Киев. За день там выявили 1395 новых зараженных, умерли 19 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав расширил список профессий, для которых будет обязательной вакцинация от коронавируса. В частности, в перечень попали коммунальщики.